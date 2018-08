En 2017, près de 47'000 apprentis ont profité de bourses et de prêts des cantons. Ces derniers ont versé 342 millions de francs, soit un peu plus qu'un an auparavant, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.

En 2016, 44'000 apprentis avaient touché 320 millions de francs. Le nombre de bénéficiaires et les sommes varient d'un canton à l'autre, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En moyenne suisse, environ 0,5% de la population obtient une bourse. En Valais, dans les Grisons et à Bâle-Ville, ce taux double.

Les apprentis touchent en moyenne 7300 francs par année. Les cantons de Vaud et de Zurich sont les plus généreux avec 9000 à 10'000 francs - soit le double des sommes versées par le Valais et les Grisons.

A charge du contribuable

La charge qui pèse sur les contribuables diffère également d'un canton à l'autre. Alors que la moyenne nationale se situe à 38,50 francs par habitant, les Zougois versent 14,50 francs aux contributions publiques à la formation et les Genevois 74,50 francs.

Parmi les dépenses publiques pour l'éducation, les bourses et les prêts jouent un rôle de plus en plus infime. La proportion des contributions à la formation représente moins de 1% des dépenses de ce domaine. (ats/nxp)