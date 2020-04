L'enquête menée après le vol de 4,5 millions de francs lors d'un transport de fonds le 1er juillet 2019 entre Oensingen (SO) et Thunstetten (BE) a permis de récupérer 2,5 millions de francs. Le Ministère public soleurois mène une enquête pénale contre 15 personnes.

Les 15 suspects viennent de Suisse, du Kosovo, de Macédoine du Nord, de Serbie, d'Allemagne et de Turquie, a indiqué jeudi le Ministère public du canton de Soleure. Certains ont été détenus provisoirement. Ils ont tous été libérés.

Le 1er juillet 2019, environ 4,5 millions de francs ont été volés lors d'un transport de fonds entre Oensingen et Thunstetten. Il n'y a pas eu de blessé. Aucune violence n'a été exercée. Selon un jugement du Tribunal fédéral datant de décembre 2019, le vol a été réalisé avec la complicité du conducteur du fourgon.

Conducteur du fourgon arrêté

Le conducteur a reconnu avoir aidé les voleurs à transférer l'argent dans un autre véhicule pour le transporter dans un garage à Rickenbach (LU). Il a été arrêté le 14 août 2019, selon le jugement du TF.

Le 16 février dernier, un Allemand de 30 ans a été arrêté à Rosenheim (Allemagne), a indiqué le Ministère public soleurois. Lors de son arrestation, 1,6 million de francs ont été saisis. L'homme a avoué avoir gardé cet argent qui provenait du vol du 1er juillet 2019. Les enquêteurs ont ensuite retrouvé 900'000 francs dans le canton de Soleure.

L'enquête sur le déroulement exact du vol et le rôle joué par les 15 personnes arrêtées est toujours en cours. Aucun des suspects n'est actuellement en détention. (ats/nxp)