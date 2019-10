A partir du 1er avril 2020, il ne sera plus possible de déposer ou de retirer des colis dans les gares CFF. L'ex-régie fédérale a décidé de mettre fin à sa collaboration dans ce domaine avec La Poste et DHL. Elle n'est plus en mesure de couvrir les coûts d'exploitation de ce service.

Aujourd'hui, les colis de DHL Express et de La Poste peuvent être déposés et récupérés dans quelque 130 Centres voyageurs CFF. Mais ces centres enregistrent une baisse globale de la demande pour ces services, due au fait que l'offre de points relais pour les colis ne cesse de se diversifier, expliquent les CFF dans un communiqué jeudi.

A partir d'avril, les clients pourront récupérer et retourner les colis de La Poste «à différents points d'accès à proximité immédiate des gares». Quant aux colis DHL, ils pourront être récupérés ou retournés auprès de divers commerçants et de stations-service.

Cette décision n'a aucun impact sur les autres partenariats en cours entre les CFF, DHL et La Poste, précisent les Chemins de fer fédéraux. (ats/nxp)