Une étude interdisciplinaire sur le marché de la cocaïne et des drogues de synthèse a été menée dans le canton de Vaud depuis 2016. Réalisée par trois instituts de recherche, elle dévoile, entre autres, que la coke vendue par les dealers est plus pure que par le passé. Cette drogue est mélangée à diverses substances à plusieurs reprises entre son lieu de production et de conditionnement, puis son arrivée en Europe, par des intermédiaires. Ils se font ainsi de plus grosses marges sur leurs ventes. Parmi ces produits de coupe classique rencontrés dans nos régions, on distingue ceux dits adultérants (avec un effet psychoactif), et ceux appelés diluants (comme le lactose ou le talc) et souvent ajoutés une fois en Suisse. Quant aux adultérants, ils représentent souvent un danger réel pour la santé en raison de leur toxicité.

Coupée avec du vermifuge

L’étude s’est basée sur des analyses de seringues ayant servi à s’injecter de la cocaïne. Ses résultats dévoilent des statistiques intéressantes. La caféine (en poudre blanche) demeure le produit de coupe psychoactif le plus utilisé pour la cocaïne. Mais le lévamisole et le phénatécine sont aussi souvent présents dans le mélange. Or le premier est utilisé par les vétérinaires et les agriculteurs comme vermifuge pour les bovins. Et le second est un médicament désormais interdit en raison de ses effets cancérigènes et nocifs pour les reins. Cependant, la teneur en ces substances semble en baisse dans le produit stupéfiant.

Concurrence accrue

Ce que nous confirme le directeur adjoint d’Addiction Suisse, Frank Zobel: «On observe actuellement une hausse de la pureté de la cocaïne vendue dans la région et donc une baisse de la proportion de produits de coupage.» Comment expliquer ce phénomène? Frank Zobel émet seulement des hypothèses. «La plus probable est une grande disponibilité, notamment des stocks de cocaïne, dans les pays d’arrivée en Europe, déclare-t-il. Et aussi une grande concurrence sur ce marché qui conduit à vouloir livrer des produits de meilleure qualité.»

Cette hausse de pureté de la cocaïne signifie aussi que les effets négatifs de sa consommation seront plus puissants, souligne le directeur adjoint d’Addiction Suisse. Comme la privation de sommeil, l’état de déprime voire d’irritation ainsi que des états de confusion ou de paranoïa, problèmes liés à la toxicité de la cocaïne elle-même. Sans omettre des problèmes cardio-vasculaires, et ce d’autant plus quand de l’alcool est aussi consommé. (Le Matin)