La police cantonale bernoise a saisi près de trois kilogrammes de crystal meth ainsi que plusieurs dizaines de milliers de francs lors de perquisitions dans les cantons de Berne et Soleure. Quatre personnes ont été placées en détention.

Sur la base de vastes investigations en collaboration avec fedpol, la police a mené le 9 mai une action ciblée contre plusieurs personnes impliquées dans un vaste trafic de stupéfiants. «Plusieurs perquisitions ont eu lieu de manière coordonnée dans différents endroits des cantons de Berne et Soleure», peut-on lire vendredi dans un communiqué de la police cantonale bernoise et du Ministère public cantonal pour les tâches spéciales.

Environ trois kilogrammes de crystal meth d'une valeur marchande d'environ un demi-million de francs ont été saisis. Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont également trouvé de petites quantités d'autres stupéfiants et environ 20'000 francs en espèces. Pendant l'opération, 16 personnes ont été contrôlées à différents endroits. Trois hommes et une femme, âgés entre 26 et 48 ans, ont ensuite été placés en détention provisoire par le Ministère public. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. De plus amples investigations sont encore en cours. (ats/nxp)