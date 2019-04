Pas de dépêches d'agence, des radio-réveils qui ne fonctionnent pas, pas d’actualisation des portails des médias: un problème technique a paralysé durant plusieurs heures mardi matin les services de Keystone-ATS, de la RTS et de la radio-télévision alémanique SRF.

La panne s'est déclarée peu avant 06h00. En cause: des problèmes intervenus lors de travaux de maintenance chez (un) prestataire de service. Ces travaux sont effectués par SwissTXT, filiale et centre de compétences multimédia de la SSR.

Les problèmes ont pu être réglés peu avant 09h00. Mais, tant chez Keystone-ATS qu'à la RTS et à la SRF, certains serveurs et services ne fonctionnaient pas, notamment les serveurs courriels et les systèmes rédactionnels. Keystone-ATS n'a ainsi pu diffuser aucune dépêche en français entre 05h26 et 11h00.

Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs ont signalé que leur radio-réveil n'avait pas marché. La raison: des chaînes digitales comme Radio Swiss Classic étaient offline. (ats/nxp)