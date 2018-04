Ce lundi matin, les secours valaisans ont été mis en alerte du côté de la cabane des Vignettes au dessus d'Arolla (VS). «Quatorze personnes ont passé la nuit dans la montagne près de cette cabane», confirme Stève Léger, porte-parole de la Police cantonale valaisanne. «Elles ont été secourues ce matin par les différentes équipes dépêchées sur place, héliportées puis acheminées dans différents hôpitaux valaisans ainsi que hors canton. Plusieurs victimes souffrent de graves hypothermies».

4 morts et 5 blessés graves

Pour l'heure, les circonstances restent extrêmement floues. La Cabane des Vignettes (3157 m) se situe sur l'itinéraire de la Haute Route Chamonix-Zermatt, très prisée au printemps par les randonneurs à ski. On ne sait pas si le groupe retrouvé en difficulté était en train de réaliser ce parcours, ni s'il était accompagné d'un guide de haute montagne. Le nombre total de blessés reste inconnu à ce stade. Selon la police valaisanne, quatre alpinistes ont perdu la vie et cinq autres sont dans un état désespéré. Il s'agit de ressortissants de nationalité française, allemande et italienne.

Helpline: 0848 112 117

30.04.2018 – situation à 12h30 – cabane des Vignettes – les opérations de secours sont arrivées à leur terme – plusieurs blessés (F-D-I) héliportés dans les hôpitaux valaisans et hors canton, plusieurs états d’hypothermie – la police cantonale actionne une helpline 0848 112 117. — Police Valais (@PoliceValais) 30 avril 2018

