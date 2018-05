Slim Ben Saïd n’a rien d’une mauviette. À voir ce Genevois costaud de 31 ans suspendu à une barre à 4 m du sol, on réalise que ceux qui lui lancent régulièrement que «la pole dance, c’est pour les femmelettes» ne sont pas dans le vrai. «J’initie parfois des copains lutteurs et ils comprennent vite que c’est une discipline exigeante demandant beaucoup d’énergie et de gainage musculaire», explique ce maçon qui était l’un des dix hommes à participer aux championnats de Suisse hier. «Beaucoup sont persuadés que la pole est née dans les clubs de strip-tease. En réalité, elle a été inventée dans les cirques, où elle a été l’initiatrice du numéro dit du «mât chinois», puis a été détournée ensuite», rappelle Ludovic Roulin. Le Payernois de 35 ans est artiste de cirque. C’est le côté athlétique qui l’a attiré vers la pole. «Notre sport est considéré à tort comme réservé aux femmes. Or les hommes peuvent y exceller aussi tout en y magnifiant leur puissance. La pole est en définitive très proche du street workout, une discipline ne souffrant pourtant pas du tout d’une image efféminée», relève Marie-Caroline Piotton, du Studio Aerial Dance de Genève.

Saviez-vous que la pole dance est reconnue officiellement comme un sport depuis octobre dernier par la très sérieuse Association générale des fédérations sportives internationales (GAISF)? Quand nous l’avons appris, nous étions un brin sceptique. Hier, la 4e édition des championnats de Suisse, organisée au Centre sportif universitaire de Lausanne, nous a permis de réviser notre opinion.

À moins de souffrir d’illettrisme sportif aigu, difficile de ne pas voir dans les cuisses en béton et les paumes calleuses poudrées de magnésie des 68 participantes et des 10 participants que leur discipline fétiche relève bien du sport. «C’est d’ailleurs ce qu’entend souligner ce nom qui a remplacé la pole dance originelle pour gommer le côté sexy et les associations avec le strip-tease», précise Thomas Ruegger, président «élu malgré lui» de la toute jeune fédération suisse.

Du cirque aux clubs nocturnes

Si la pole dance – qui consiste à réaliser une chorégraphie acrobatique autour d’une barre articulée ou non – est issue du monde du cirque, elle est surtout associée, dans l’imaginaire populaire, aux clubs pour hommes interlopes et à leurs danseuses dévêtues. Même si elle en est sortie pour gagner les fitness au début des années 2000. «Avant de m’y mettre, je croyais moi aussi que c’était du simple trémoussage», s’amuse Céline Reverchon, doyenne de la compétition du haut de ses 40 ans.

Ce sport à la fois acrobatique et artistique a séduit cette mère de deux enfants voici trois ans. À travers lui, la Chaux-de-Fonnière – qui travaille dans les ressources humaines – confesse avoir appris à apprivoiser sa féminité. C’est le cas de nombreuses autres pratiquantes.

En Suisse, elles seraient environ 6000. Dans le monde, il y a près de 5 millions de praticiennes, auxquelles s’ajoute une minorité grandissante d’hommes, à en croire Katie Coates, qui préside la fédération internationale. La Britannique était hier à Lausanne pour jauger des chances de la capitale olympique d’organiser les championnats du monde de 2020. «La pole est un sport majeur méconnu, ose-t-elle sans rougir. Elle est aussi exigeante que le football, par exemple, car à haut niveau elle exige de s’entraîner deux ou trois fois par jour.» Et notre interlocutrice de confirmer que, sauf rebondissement, l’élite mondiale se retrouvera bel et bien à Lausanne en 2020.

Essoufflées

«La pole s’apparente à la gymnastique aux agrès et demande de l’endurance musculaire et du souffle», résume Gaëlle Gander, future médecin. La Vaudoise de 28 ans et sa coéquipière Aina Mosses Cusco, 32 ans, cheffe de projet de métier et danseuse de formation, «passent» d’ailleurs leur «choré» essoufflées, comme si elles venaient de boucler un sprint. «Peu de gens imaginent la force et la souffrance qui se cachent derrière tout ça, soulignent les deux amies, radieuses de s’être qualifiées – grâce à leur prestation lausannoise – pour les championnats du monde de Tarragone, en Espagne. Pour réussir ces quatre minutes, c’est trois mois d’entraînement intensif!» (Le Matin)