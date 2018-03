Lassée de voir des chats errants saccager ses poubelles, une habitante de Vionnaz (VS) a installé dans son jardin une cage pour les capturer.

Pour faire part de son action à ses voisins, elle poste un message sur un groupe Facebook destiné aux gens de la commune. Mais son initiative a été plutôt mal reçue et suscité de nombreuses critiques. «Peut-être que le texte était un peu maladroit. Mais ça partait d’une bonne intention. Je voulais prévenir que j’allais utiliser une pratique qui se fait partout», confie-t-elle au Nouvelliste.

La démarche de l'habitante, menée en accord avec la SPA locale, consiste à capturer les chats errants, les emmener chez le vétérinaire et les faire stériliser s'ils ne sont pas pucés et si ce n'est pas déjà le cas. Quant aux chats dotés d'une puce, ils sont ramenés à leur propriétaire s'ils se retrouvent capturés.

Une méthode qui serait répandue et qui présenterait des avantages pour la faune. «La plupart des gens ne se rendent pas compte du problème des chats errants, explique un responsable de la SPA au quotidien valaisan. Ceux-ci prolifèrent et ce n’est pas sans conséquence sur la faune (lézards, oiseaux, poissons, etc.) dont ils raffolent.»

L'habitante a depuis obtenu l'autorisation de garder la cage jusqu'à la fin du mois. Actuellement actif, le système capture un chat par jour.

(Le Matin)