Dans le dernier catalogue hebdomadaire d’Aldi on trouve des promotions sur deux vins italiens. Illustrées par une belle image de Lavaux… En découvrant cette page, le vigneron-encaveur Gilbert Fischer s’est étranglé, révèle «24 heures». «C’est de la publicité mensongère. Avec ma femme, ma fille et mon fils, on se défonce pour notre Domaine Saint-Amour à Chenaux. Et là, un grand distributeur utilise notre image pour vendre des vins étrangers. C’est inadmissible!» peste-t-il.

«La première image que cela donne, c’est que je brade mes vins. Bonjour pour l’image de mon domaine», s’énerve encore Gilbert Fischer dans le quotidien vaudois. «Ce sont vraiment des ânes chez Aldi! Au vu des nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, c’est surtout leur image qui pâtit de cette action», réagit de son côté l’Office des vins vaudois, qui va approcher le hard discounter pour lui demander de promouvoir davantage la viticulture locale.

Une «image symbolique»

Face à cette fronde, Aldi a fait amende honorable, reconnaissant un choix d’illustration malheureux. «L’image doit être comprise avant tout comme une image symbolique», note un porte-parole dans «24 heures». «Nous n’avions pas l’intention de contrarier notre clientèle. Si cela a été le cas, nous le regrettons»

