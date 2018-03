L’an dernier, chaque agent genevois a, en moyenne annuelle, déclaré 15 heures de plus qu’en 2016, soit plus de 120 heures. Pourtant, la criminalité a poursuivi sa baisse au bout du lac, comme ailleurs en Suisse. «Nous avions réussi à contenir les heures supplémentaires jusqu’à l’an passé, mais un nombre plus important de manifestations a entraîné ce bond», explique le lieutenant-colonel François Waridel, chef des opérations. Conférences sur la Syrie, visite du président chinois, finale de la Coupe de Suisse de foot ou encore Saga des Géants: 2017 a été riche en événements. «Tout cela a fortement impacté le travail de la police, indique l’officier. Pour la Coupe, entre la virulence des fans de Bâle et la rivalité Sion-Servette, nous avions trois clubs à gérer. Et, pour les Géants, il a fallu se prémunir contre les camions-béliers ou les mouvements de foule.»

Les agents peuvent se faire payer jusqu’à 200 heures supplémentaires. Au-delà, ils doivent récupérer des jours. Des aménagements sont nécessaires. «Pour certains événements, comme les pourparlers sur la Syrie, nous avons dû demander des renforts aux autres cantons. Nous avons aussi été contraints de fermer des postes de police le week-end», rapporte François Waridel. Des points sont faits régulièrement pour gérer au mieux la problématique.

Abus d’autorité

La fatigue inquiète. «Elle peut entraîner des blessures mais aussi des accidents, du manque d’attention et d’autres risques professionnels», précise le chef des opérations. Un surmenage qui a pu avoir un effet sur les incartades des policiers. L’Inspection générale des services a vu un bond des affaires impliquant des agents, de 66 cas en 2016 à 91 l’an passé. Monica Bonfanti, commandante de la police, a relevé «une hausse des accusations d’abus d’autorité et d’usages abusifs de la contrainte. Mais, au final, une majorité des affaires traitées n’ont pas de suite.» Le bilan final de 2014 montre que 86% des procédures pénales contre des agents n’ont pas abouti à une condamnation. (Le Matin)