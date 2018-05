Six cent soixante mille francs: l’offre adjugée fin 2014 par l’État de Vaud, en vue du remplacement de son bateau conçu pour intervenir sur le lac de Neuchâtel, était l’une des moins chères. Au final, ce constructeur napolitain – Agromare Sàrl, en faillite depuis l’an dernier – sera de loin le plus onéreux des six soumissionnaires.

La vedette en aluminium livrée en décembre 2016 est inutilisable, les plus de 200'000 francs réinjectés par le canton n’ayant pas permis de la mettre à flot. Ce n’est qu’il y a deux mois qu’une expertise a fini par être ordonnée. Laquelle préconiserait de sauver ce qui peut l’être, en transférant le matériel mécanique et électronique sur une nouvelle coque. Une ultime opération estimée à quelque 400'000 francs. En parcourant les conditions d’adjudication imposées par le Département cantonal des infrastructures, on comprend rapidement que le prix a pesé de tout son poids dans ce fiasco. Avec une pondération de 50%, contre seulement 15% pour les «qualités techniques de l’offre» et 14% pour les «références du candidat», les trois soumissionnaires suisses n’avaient aucune chance de remporter le marché.

«Cette affaire est révélatrice de la façon dont les appels d’offres sont rédigés et les entreprises finalement choisies», n’a pas manqué de dénoncer, mardi dernier, le président du PLR-Vaud et député, Marc-Olivier Buffat, lors du développement de son texte destiné au Conseil d’État.

L’exemple du métro lausannois

«C’est une question que l’on se pose depuis un certain temps au sein de mon parti, confie le libéral-radical, avocat à Lausanne. Si le pouvoir adjudicateur décide d’emblée que le prix sera 50% de la note, les spécifications techniques viendront forcément après. Il s’agissait là d’un ouvrage compliqué. Les critères auraient dû d’abord porter sur l’expérience et les références dans des travaux similaires, comme on l’a fait pour tous les chantiers spécifiques, tels que le métro M2.»

Un avis partagé par le président de l’UDC Vaud, le conseiller national Jacques Nicolet: «Les critères techniques et sécuritaires doivent être privilégiés, s’agissant d’un produit particulier.» L’agriculteur met cependant en garde contre un effet pervers: «Accorder un poids trop important à l’expérience empêchera les jeunes start-up d’émerger.» Et d’ajouter que les marchés publics et leur ouverture à l’international constituent, à ses yeux, «la pire chose que l’on ait pu faire contre nos entreprises». Les Verts abondent. «La proximité, l’environnement et les entreprises formatrices doivent primer par rapport au prix, lâche son président de section, Alberto Mocchi. C’est une responsabilité de l’État, au même titre que celle consistant à ne pas gaspiller l’argent public.»

Seuls les socialistes semblent réfractaires à un déplacement du curseur, la présidente du PS vaudois, Jessica Jaccoud, jugeant «dangereux» de modifier les conditions d’adjudication «à partir d’un cas». (Le Matin)