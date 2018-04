Edito

Le «Koh-Lanta» du pollen. Si on jouait?



Vous voulez faire un acte citoyen? Cessez d’abord de regarder cette émission de télé-réalité française ridicule qui n’aura servi qu’à titrer ces lignes. Et précipitez-vous sur votre smartphone pour télécharger l’application qui devrait changer vos futurs printemps, étés, voire automnes. Big Brother is not watching you. Ce grand frère-là est bienveillant et protecteur.



Rien d’intrusif. Du participatif. Sur vos mobiles, vous avez déjà plusieurs choix pour vous informer des statuts polliniques. Aujourd’hui, la Haute École spécialisée de Berne et l’Hôpital universitaire de Zurich vous proposent de contribuer à l’élaboration de la plus grande étude scientifique jamais menée en Suisse sur les allergies aux pollens. Elles vous offrent aussi du contenu. Du ludique, du graphique, de l’historique. Multiples finalités. Rien que pour vos yeux qui brûlent. Joli pied de nez bouché. Vous pouvez donner de la voix éraillée et même un nouveau souffle à l’avenir.



Au bout de votre engagement, vous. Vous, encore. Ce projet, monté dans des délais fulgurants, avec un budget de départ de 300'000 francs, a trouvé des partenaires: le Centre d’allergie suisse aha!, logique; et Dyson, l’aspirateur n’est pas offert aux participants ;-). Une étude pour répondre à des tas d’interrogations, pour toucher toutes les tranches d’âge, qui subissent cette pellicule dorée et retorse.



Alors, au boulot contre le bouleau & Co. Utilisons la technologie 4.0 même si le mood est à la détox de l’écosystème hyperconnecté. Au pire, les petits joueurs éternueront.



Evelyne Emeri

