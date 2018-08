Les sols des communes de Reconvilier (BE) et de Loveresse (BE) pourraient être contaminés par une pollution au cuivre et au zinc. Les propriétaires ont été convoqués vendredi soir pour une séance d'information. Des investigations seront menées jusqu'en septembre 2019.

Plus de 650 parcelles pourraient être plus ou moins touchées par les rejets de fumées des anciennes usines Boillat. La maire de Loveresse, Fabienne Secchi, a confirmé samedi à Keystone-ATS l'information du Journal du Jura. Des échantillons prélevés aux alentours des deux sites ont révélé la présence des polluants.

L'Office des eaux et des déchets (OED) du canton de Berne a informé les propriétaires des deux communes du Jura bernois, soit quelque 250 personnes. Selon Martine Docourt, spécialiste de l'office et présente à cette séance, il s'agirait d'une contamination au cuivre et zinc et dans une moindre mesure au cadmium. Selon elle, les assainissements ne sont pas considérés comme urgents.

La pollution remonte à 1850. Selon les premières données de l'OED, environ 540 parcelles soit 83 hectares pourraient potentiellement faire l'objet de recommandation d'utilisation. Pour 130 autres (24 ha), la pollution nécessiterait un assainissement. Des traces de polluants ont été trouvées dans les 5 à 20 centimètres de terre.

L'OED a prévu de procéder à des sondages systématiques sur toutes les parcelles. Ces carottages démarreront en octobre prochain jusqu'en juin/septembre 2019. Les propriétaires seront reconvoqués à l'issue de ces analyses, a indiqué Mme Secchi. (ats/nxp)