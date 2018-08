L’escale migratoires des cigognes est impressionnante dans le Jura. À Porrentruy, le 30 juillet vers 19 heures, (voir ci-dessus les photos d'un lecteur du «Matin») la cité des princes-évêques avait des allures d’Altreu, le village médiéval soleurois qui possède la plus grande colonie suisse.

Plus surprenant, le 17 août dernier, 43 cigognes blanches ont fait halte dans une friche herbeuse entre Bassecourt et Courfaivre, comme l’a relevé «Le Quotidien Jurassien». Ce rassemblement est perçu comme «le plus grand qu’ait connu la vallée de Delémont juqu'à ce jour», selon la banques de données de la Station ornithologique suisse. Cette vallée ne faisait pas partie des couloirs de migrations habituels.

Leur odyssée se poursuivra en direction de leurs quartiers d’hiver. En Afrique ou au Portugal, où séjourne la cigogne baguée «Porrentruy», n’est pas rentrée pour un été qui s'est révélé caniculaire. Aux dernières nouvelles, «Porrentruy» séjourne du côté de Portimao, sur la rivière Odelouca, après une escapade sur la côte Atlantique.

Née le 5 mai 2017 en Ajoie, Porrentruy est géolocalisé grâce à un traceur. Elle s'est longtemps nourrit dans les immondices, mais elle n'a pas avalé un déchet de travers et elle a échappé au danger représenté par les pylônes électriques. Selon le biologiste Michel Juillard, qui suit sa migration, le retour au pays s'effectue plus souvent à l'âge de 2 ou 3 ans.