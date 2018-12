Hiver oblige, c'est le calme plat au camping de Porrentruy, deuxième ville du Jura. Coincés entre la patinoire et la piscine, les campeurs doivent lever le camp à brève échéance, pour laisser passer le thermoréseau. «Aucune alternative valable ne nous a été proposée», déplore un couple de campeurs.

Mardi, les autorités ont fait le point sur les travaux d’assainissement des réseaux souterrains du «Chemin des Bains», en lien avec la future patinoire et la piscine en construction. «Ah bon? On n'est pas tenu informé», déplore une campeuse. Pire: l'alimentation électrique a été coupée au début de ce mois, alors que les campeurs affirment avoir payé jusqu'au décembre.

«C'est lamentable!»

«Porrentruy perd son camping, c'est lamentable!», reprend cette résidente résolue à vendre la caravane qui leur sert de résidence secondaire, à elle et à son époux. Un terrain a été pressenti du côté de Courchavon, mais dans une zone supposée inondable.

Réaction de la campeuse: «C'est foutu! Les miracles de Noël, ça n'existe plus». Un campeur a choisi d'installer sa caravane en France voisine: «J'y ferai mes achats, et tant pis pour les beaux slogans «Je vis et j'achète dans le Jura»: les autorités ont mis une croix sur nous», dit-il.

Monticules de terre

En mars, la place devra être libérée. Avec l'avancée des travaux, des monticules de terre s'amoncellent et la place de jeux n'est plus qu'un souvenir. C'en est fini des fondues et des grillade.

Un chemin a certes été goudronné, mais pas à l'intention des campeurs: «Le camping sert de parking les soirs de match du HC Ajoie», remarque un campeur qui paie 1 200 francs de location par an. Pourtant, ce n'est pas contre le club de hockey que les résidents dirigent leur colère, mais contre les autorités. (Le Matin)