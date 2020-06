Rendre le masque obligatoire dans les transports publics? C’est la question chaude du moment. Certains ministres cantonaux songent à franchir le pas. Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé Lukas Engelberger s’est dit favorable à cette mesure, tout comme le chef du groupe de travail Covid-19 de la Confédération Matthias Egger ainsi que près de trois quarts de la population (73%), selon un sondage.

Simonetta Sommaruga ne s’est pas exprimée sur la question. Mais elle tient manifestement à montrer l’exemple et rappeler que le port du masque dans les transports publics est chaudement recommandé dès que la distanciation ne peut pas être respectée. Lundi, notre présidente a ainsi publié sur Twitter une image sur laquelle elle s’affiche masquée alors qu’elle descend d’un tram bernois.

#TeamMask et #ÖvLive

«Je porte évidemment un masque lorsque les choses se resserrent. Cela me protège et protège les autres», a écrit la conseillère fédérale. Qui en passant apporte son soutien à deux hashtags qui circulent actuellement beaucoup en Suisse alémanique. Le team masque: #TeamMask. Et #ÖvLive (Öffentlicher Verkehr live), qui consiste à se prendre en photo masqué dans un transport en commun.

Ich trage selbstverständlich eine Maske, wenn es eng werden könnte. Das schützt mich und andere. #TeamMask #ÖvLive pic.twitter.com/3MgUV8wouZ — Simonetta Sommaruga (@s_sommaruga) June 29, 2020

Ces deux hashtags, explique «Blick», ont été lancés la semaine dernière par Christian Ginsig, ancien porte-parole des CFF, qui travaille désormais au service informatique. Ils sont devenus très populaires.

Ob in der Seilbahn, im Tram, im Bus oder Zug. Immer mehr Menschen tragen selbstbewusst «Maske im ÖV» und posten ein Bild unter #övlive #teammask. Danke euch für die vielen Aufnahmen vom Wochenende. #danke #grazie #merci #graziafich Retweet erlaubt! pic.twitter.com/05JAHcWtuN — Christian Ginsig (@ginsig) June 29, 2020

Se montrer publiquement avec un masque est désormais en tout cas une démarche éminemment politique. Ainsi, rapporte «Le Parisien», le président américain Donald Trump est actuellement sous le feu des critiques car il refuse toujours de porter un masque en public. Alors que l’épidémie repart de plus belle aux États-Unis, même des voix républicaine lui demandent désormais de montrer l’exemple.

En Suisse, note «Blick», seuls deux membres du conseil fédéral sont apparus masqués sur des photos officielles: Simonetta Sommaruga et Ignazio Cassis. «Ironiquement», est-il précisé, on n’a jamais vu notre ministre de la santé s’afficher publiquement avec un masque. «Le conseiller fédéral Alain Berset porte toujours le masque partout où cela a du sens», affirme cependant son porte-parole Peter Lauener dans le quotidien alémanique.

