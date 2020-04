Porté disparu depuis un an, un homme de 24 ans a été découvert mort dans une grotte de grès près de Brugg (AG). Il était domicilié dans le canton de Zurich. Les causes et les circonstances du décès font l'objet d'une enquête.

Le 5 avril dernier, des particuliers ont dégagé à la pelle l'entrée de la grotte, obstruée par des gravats. Une fois parvenus à l'intérieur, ils y ont découvert les restes du cadavre. Ils ont immédiatement alerté la police argovienne indique cette dernière mercredi.

Les enquêteurs ont entamé leurs travaux et relevé des empreintes. L'autopsie du cadavre a permis de conclure que le corps appartenait à un jeune homme de 24 ans, porté disparu dans le canton de Zurich depuis le mois d'avril 2019.

On ignore pour l'instant comment et pourquoi ce dernier est parvenu dans la grotte située en terrain pentu, dans une colline boisée au-dessus de Brugg (AG). L'enquête doit permettre de l'élucider. (ats/nxp)