À Bienne, la cohabitation entre les aînés et les jeunes tient dans un jardin potager, derrière la gare. Les légumes, les herbes et les fleurs cultivés au bord de la rue d'Aarberg symbolisent le bon voisinage entre la Residenz Au Lac et ses déambulateurs et le X-Project avec ses skateboards.

Mais à l'endroit où Walter Sonderegger (91 ans) s’apprêtait à récolter avec ses deux collègues le potiron qui devait faire une soupe pour les résidents, se tient aujourd'hui un avis placardé par les dirigeants des deux institutions. Son intitulé: «Cambriolage dans le jardin des génération». «Malheureusement, il y a des gens qui détruisent ce petit bonheur», déplorent Marc Kaufmann, directeur de la Residenz au lac, et Marisa Halter du X-Project. Un petit bonheur «conçu et travaillé avec amour, dévotion et grand engagement commun», devant un bâtiment tagué par les utilisateurs du centre culturel de jeunesse.

Plus qu'un potager

Ce dimanche, après son œuf à la coque, Walter Sonderegger s’est rendu dans le jardin pour arroser ce qui reste après le passage des voleurs. D'origine appenzelloise, cet ancien vendeur chez Leica a récolté les haricots comme un lot de consolation, en laissant les radis grossir encore: «Le potiron volé était notre fierté, le plus beau cultivé depuis quatre ans». Un autre jardin potager est aménagé sur le toit du home médicalisé, mais celui de la rue d’Aarberg sert à cultiver bien plus que des légumes: «Les passants s’arrêtent pour un brin de conversation», explique Walter Sonderegger.

Pertes d’équilibre obligent, l'aîné s’appuie sur un déambulateur. Du trio qui gère le jardin, il est le plus âgé. Mais en pleine canicule, il a laissé ses collègues Pierre Burger et Paul Züttel arroser le jardin, en puisant l’eau dans un bidon alimenté par un tuyau fourni par le X-Project.

Ce n’est pas la valeur de la courge et des tournesols qui importe, mais «moralement, c’est un coup dur», comme le confie Pierre Burger au Journal du Jura. Le coup porté ne décourage toutefois pas les aînés: «Après réflexion, on a décidé de cultiver notre jardin l’an prochain», glisse Walter Sonderegger. Il s’agira au printemps d’acheter des graines et des plantons, comme l’an dernier. «On est allé faire les courses ensemble avec les jeunes du X-Project. Mais ce sont eux qui se sont chargés de retourner le sol», raconte Pierre Burger.

Réunir les aînés et les jeunes

«L’échange entre les générations est une vraie richesse qui favorise la compréhension mutuelle entre les seniors et les jeunes. Et pour les uns comme pour les autres, il est intéressant de partager des activités et des connaissances», ont indiqué d’une même voix Marisa Halter et Marc Kaufmann.

Déambulateurs et skateboards se côtoient au fil des projets communs: grillades, tournois de jass ou marché aux puces. «Ces jeunes, ils sont sensationnels. La dernière fois, ils ont joué de la musique, c’était la fête. Ils amènent de la vie. Sans eux, on ne verrait que des vieux!», a déclaré un résidant au Journal du Jura.

Le départ du X-Project au chemin de la Course est programmé pour 2020, mais le calendrier n’est pas définitif. «Je regretterai ces voisins. Mon espoir, c’est que le déménagement soit reporté», glisse Walter Sonderegger. À l’automne, une raclette réunira les aînés et les jeunes, avec des patates du potager. La conclusion du retraité: «J’espère qu’au moins les voleurs ont mangé le potiron». (Le Matin)