Selon l’ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard, la Suisse a réagi trop tard à la crise des coronavirus. Le confinement a eu lieu dix jours à deux semaines trop tard, a déclaré l’ancienne ministre PDC dans une interview à la chaîne de télévision CNN Money Switzerland.

Dans l’ensemble, le gouvernement a fait du bon travail dans la mise en œuvre des mesures contre le coronavirus, a estimé l’Argovienne de 57 ans durant cette interview menée en anglais. Les politiques auraient cependant dû réagir plus tôt. On est toujours plus intelligent avec du recul, a toutefois nuancé Mme Leuthard.

