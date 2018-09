Le Comptoir suisse fête cette année sa 99e édition (et vu les difficultés qu'il rencontre, rien ne garantit qu'il atteigne son centenaire). Malgré une si longue existence, ce sera la première fois qu'il consacrera un espace dédié aux femmes. «Il vous présentera, Mesdames, les nouvelles tendances en matière de mode, de beauté, de bien-être, de décoration ou encore d’aventure… un voyage qui s’annonce riche en découvertes» annonce fièrement la plaquette, avec des arguments que l'on croirait sortis des années 1950.

Ils allient charme et humour

Pourrait-on soupçonner la manifestation lausannoise de phallocratie? Le programme semble indiquer le contraire puisqu'il précise aussi que des conférences de femmes entrepreneurs viennent «enrichir le débat». Ouf, l'honneur est sauf: à Beaulieu on a une image moderne de la femme, loin de tous les clichés. La preuve: on lui prépare une belle surprise: «Attention, un spectacle de chippendales fera monter la température le 14 septembre». C'est bien connu: dans les foires pour mecs, il faut du tuning de voiture et des filles à gros seins. Donc pour les femmes, engageons des strip-teaseurs. Et pas n'importe lesquels: Body Exciting est la «meilleure troupe de France, alliant charme et humour. »

Si les chippendales vont tomber le haut et le bas, chez Sandrine Bavaud, ce sont plutôt les bras. Membre de l'Association vaudoise des droits des femmes, elle se désole que l'on croie encore participer à l'égalité des sexes en proposant un tel spectacles: «Même s'il fera plaisir à certaines, cela montre une totale confusion sur ce que sont les revendications féministes.»

«Un ramassis de stéréotypes»

Léonore Porchet, animatrice du groupe Egalité chez les Verts vaudois pensait se rendre au Comptoir cette année. «Mais au vu de ce programme, j'hésite, répond-elle. Ce n'est pas tant les Chippendales que le reste qui me gêne. Mode, beauté, tous les clichés qu'on colle à la femme sont présents. C'est triste ce ramassis de stéréotypes au moment où le Comptoir essaie de rajeunir son image. Mais c'est aussi un trend commercial que d'enfermer les hommes et les femmes dans des cases. Je vois d'ici les organisateurs du Comptoir s'être réunis autour d'une table en se demandant: «Qu'est-ce que les femmes aiment? Ah oui, se maquiller, la déco, etc». Et qu'est-ce que l'aventure à laquelle ils font référence? Les week-ends entre copines?»

Rien de sexiste

Pour Cédric Eggen, directeur ad interim du Comptoir suisse, la programmation destinée aux femmes n'est ni caricaturale, ni sexiste. «Elle est même très bien équilibrée, à l'image de l'équipe qui l'a composée. Tout le monde y trouve son compte. On nous reproche bien assez souvent de ne pas faire preuve d'innovation.»

Ceci en serait donc une. Mais c'est peut-être sur le terme« innovation» qu'il y a méprise. Quand on voit comment le Comptoir illustre «Tradition et innovation» sur son affiche, avec pour le premier mot une femme avec des fleurs dans les cheveux et une salade (?) et, pour le deuxième, la même avec un Rubik's Cube (inventé en 1974) et un discman (datant de 1984), la modernité n'est pas la même pour tous.

L'innovation pour le Comptoir, c'est un Rubik's Cube et un Discman.

Pas de directrice pour la 99e édition

Révolutionnaire, le Comptoir devait toutefois l'être cette année puisque, pour la première fois de son histoire, il était censé être dirigé par une femme Tanja Pulfer, ancienne directrice de Gastronomia. Est-ce à elle que l'on doit cet «Espace femmes»? «Pas du tout, ce sont d'autres personnes qui sont à la base de cela», nous répond Cédric Eggen. Qui nous apprend en outre que c'est lui qui sera à la barre de cette édition, Mme Pulfer «étant hélas en arrêt maladie. Nous espérions qu'elle serait remise à temps, mais ce n'est pas le cas».

Dernier détail qui chiffonne: pourquoi, alors que le Comptoir dure 10 jours, le secteur dédié aux femmes, dans la halle 8, ne sera ouvert que du 20 au 23 septembre? «Parce que l'espace à disposition n'est libre que ces jours-là. Nous avons donc profité de cette opportunité pour rendre honneur aux femmes», explique le directeur. Et basta des critiques. «Vous savez, au Comptoir, on a l'habitude. Il y a encore des gens qui nous reprochent d'amener en ville des animaux vivants, que l'on peut toucher.» Voilà qui peut se résumer en un placard.

(Le Matin)