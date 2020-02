Les premiers soupçons de récolte trompeuse de signatures sont apparus avec le référendum contre la norme pénale contre l'homophobie que l'on vote ce week-end. Le conseiller national à l'origine de cette loi, Mathias Reynard (PS/VS), était alors atterré d’apprendre que sur les marchés de Sion, à deux pas de chez lui, des personnes recueillaient des signatures contre cette loi en disant qu’ils étaient pour!

Une marge suffisante

Sur le moment, il y a de quoi être désarmé et en colère. Finalement le référendum a abouti avec plus de 70 000 signatures. 67 494 signatures ont été déclarées valables et 2865 non valables. Il est impossible de dire combien ont été obtenues par la ruse, mais la marge paraît suffisante pour que le référendum ne soit pas remis en cause. Mais le ver était dans le fruit...

Des gens mal formés à l'éthique politique

Il est arrivé la même chose ces derniers temps avec le référendum contre le congé paternité, notamment en Suisse romande où aucun parti, pas même les sections romandes de UDC, ne s’est livré à la récoltes de signatures. C’est donc par le biais d’une socitété spécialisée que des paraphes ont été récoltés... en faveur du congé paternité comme l'a démontré l'émission «Mise au Point» de dimanche soir. Un travail de misère effectué pour un franc la signature par des gens très peu formés à l'éthique politique!

Fake news, fake signatures

55 203 signatures ont été déposées le 23 janvier pour faire barrage au congé paternité. Ici la marge est plus serrée et il se pourrait que l'opération soit biaisée. Faut-il s'en offusquer? Ces méthodes relèvent du même état d'esprit que les fake news. Ce qu’on ne peut obtenir par la vérité, on essaie de l'obtenir par une manière détournée en manipulant les gens naïfs ou trop confiants.

Vigilance citoyenne

Interdire ce type de pratique serait une option, mais le mensonge n'est pas pénal en Suisse. Par ailleurs, le principe d'engager et de rémunérer des gens pour récolter des signatures n'est pas blâmable en soi, à condition évidemment qu'il soit fait en toute honnêteté. La meilleure façon de lutter contre ces pratiques est donc de les dénoncer publiquement dès qu'elles sont signalées et d’en appeler à la vigilance citoyenne.

Du temps et de l'argent

Finalement, que ce soit pour la norme pénale ou le congé paternité, c'est le peuple qui a le dernier mot. Il n'est pas certain que ces signatures obtenues d'une manière frauduleuse servent la cause qu'elles défendent. Dans les deux cas, le peuple va très probablement confirmer les décisions du Parlement. Les référendaires auront perdu leur l'argent, leur temps et un peu de leur âme dans ces chasses aux signatures, où tous les coups ne sont pas permis.

Eric Felley