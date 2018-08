«Depuis que je travaille sur le dossier du loup, c'est la première fois que j'ai eu vraiment peur pour moi et aussi pour mon fils, qui a 9 ans... » Dans les milieux des éleveurs et de la problématique du loup, on ne présente plus le biologiste Jean-Marc Landry, auteur de plusieurs ouvrages sur la question et qui propose des formes de cohabitation entre le canidé sauvage et l'activité pastorale.

Il n'a pas toujours eu que des amis parmi les éleveurs. Mais d'une manière générale, durant près de vingt ans, le débat a été vif et correct avec les adversaires inconditionnels du loup. Tout a changé l'année dernière, après qu'un éleveur des Vosges, un certain B. L., a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo qui s'en prend à l'honnêteté de Jean-Marc Landry.

«En 2015, explique le biologiste, j'avais montré dans un film d'une expérience positive avec des chiens de troupeaux en Allemagne. Dans sa vidéo diffusée ensuite, B. L. interroge l'éleveur allemand qui dit que je l'aurais soudoyé pour cela, ce qui est totalement faux. D'autre part, cette vidéo affirme que je suis, moi, à l'origine de la réintroduction des loups...»

Son fils de 9 ans traumatisé

L'année dernière, lors de conférences à Martigny, à Chateau d'Œx ou à Grenoble, Jean-Marc Landry constate que l'attitude des éleveurs envers lui a changé: «J'ai été secoué par l'agressivité soudaine des gens contre moi. En particulier en Valais où j'ai longtemps travaillé sans problème. J'ai eu un très très gros stress. A Château d'Œx, j'étais avec mon fils de 9 ans et je peux vous dire qu'il a été traumatisé par la violence qui s'est exprimée contre moi».

Finalement, il découvre que ses malheurs viennent de la vidéo de B.L. : «Je ne connaissais pas cette personne. Je l'ai juste rencontrée à Chateau d'Œx une fois. Sa vidéo contient de grosses manipulations, sous-entend que je roule sur l'or.... Tout cela vise à monter les éleveurs contre moi, je deviens l'homme qu'il faut descendre...» En peu de temps, Jean-Marc Landry découvre les ravages sur les réseaux sociaux: «J'ai même découvert des incitations aux meurtres. A cause de cette vidéo, il y a des gens qui pensent aujourd'hui que je suis un tricheur. Ce n'est pas facile à vivre, j'en ai fait des nuits blanches et je ne savais pas comment m'en débarrasser.»

Un lien sur Facebook suffit

Finalement, il décide de contre-attaquer. En juillet 2017, il dépose une plainte auprès de l ‘Office régional d'instruction du Valais central pour que soit poursuivi B.L. pour atteinte à l'honneur. Mais le procureur refuse d'instruire et lui conseille d'aller déposer sa plainte en France au domicile de l'éleveur. Avec l'aide de l'avocat spécialiste des réseaux sociaux, Me Sébastien Fanti, Jean-Marc Landry fait recours au Tribunal cantonal valaisan où il vient d'obtenir gain de cause. L'instance cantonale reconnaît que lors d’une série d’interviews du biologiste par la chaîne de télévision valaisanne Canal 9, B. L. avait publié un lien vers sa vidéo sur la page Facebook de l’antenne.

«Le Tribunal cantonal a donné un signal clair, se réjouit Sébastien Fanti, à tous ceux qui croient pouvoir se soustraire à leurs responsabilités en agissant depuis l’étranger, dans le but de porter atteinte à la personnalité ou à l’honneur notamment. Si le résultat se produit en Suisse, ils peuvent devoir en répondre dans un autre pays que celui de leur domicile.»

Jean-Marc Landry se dit «soulagé» aujourd'hui que la justice se saisisse de son affaire: «Ce film mensonger au sujet de mon travail n’a pas seulement été diffusé sur Internet. Il a également été projeté lors d'événements publics en Suisse. J'espère que son auteur viendra s'expliquer devant un tribunal, qu'il vienne avec les preuves de ce qu'il avance...»

Sur la page Facebook de B. L., ses amis parlent quant à eux d'un «acharnement judiciaire» en Suisse et dénoncent: «Jean-Marc Landry prétend museler tous ceux qui s’opposent à l’introduction des loups et à la politique en faveur des grands prédateurs». (Le Matin)