Ils sont encore 51% à ne rien vouloir changer et 3% à carrément vouloir prendre davantage l'avion à l'avenir. Mais 40% des Suisses disent aujourd'hui être prêts à modifier leurs habitudes de vol pour préserver le climat. Dont 8% qui renonceraient carrément à l'avion.

C'est ce que montre un sondage commandé par le WWF Suisse et réalisé par l'institut GfK Switzerland auprès de 1000 personnes âgées de 16 à 74 ans, en Suisse alémanique et en Suisse romande. Les résultats dans les deux régions linguistiques ne diffèrent d'ailleurs pas sensiblement.

Infographie: Yannick Michel

Mais dans les faits, on constate que ce changement de mentalité ne s'est pas encore vraiment concrétisé. Certes, un quart des Suisses a déjà renoncé au moins une fois à prendre l'avion au cours des deux dernières années, mais cela reste une forte minorité. «Cette enquête indique un possible renversement de tendance», déclare Patrick Hofstetter, spécialiste du climat au WWF Suisse. «La question de savoir si un changement de comportement durable aura lieu dans la population reste néanmoins ouverte.»

Si changement d'attitude il devrait y avoir, cela aura un impact considérable puisque, comme le révélait une autre étude en 2017, les Suisses adorent prendre l'avion. Chaque citoyen s'envolait en moyenne une fois et demie par an à l'époque, des chiffres qui étaient en augmentation. Entre 2010 et 2015, le nombre de vols en Suisse avait augmenté de 43%!

Champions européens

Le WWF souligne en effet que les Suisses prennent en moyenne trois fois plus l'avion que les autres Européens alors que le trafic aérien est responsable de plus de 18% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Mais, selon l'organisation écologiste, les premiers signes d'un changement de comportement sont perceptibles en Suisse, le nombre de passagers ayant ainsi baissé à l'aéroport de Genève Cointrin pendant 4 mois sur les cinq premiers de l'année par rapport à la même période en 2018. «Une stabilisation du trafic aérien est déjà un petit succès. Mais le climat a besoin de bien plus de gens renonçant en toute conscience à l’avion», explique Patrick Hofstetter.

Baisse en Suède

En Suède, ajoute le WWF, la tendance est déjà en train de s'inverser. Les inquiétudes liées au changement climatiques ont déjà fait diminuer le nombre de passagers aériens. Les aéroports suédois ont enregistré une croissance nulle en 2018 et les voyages en avion ont reculé de 5% en 2019. (Le Matin)