Le pape François est argentin. Et il adore le football. Pour autant, il estime que théoriquement, c'est un sacrilège de dire que Lionel Messi est un dieu, comme il l'a expliqué à la télé espagnole: «C’est une expression populaire pour dire que c’est un dieu avec la balle au pied. Évidemment, c’est agréable de le voir jouer. C’est un très bon joueur, mais il n’est pas Dieu.» Bien sûr que non! Dieu, c'est Ronaldo. Michel Pralong

Pays-Bas de plafond

L'armée suisse va envoyer 50 personnes et six F/A-18 aux Pays-Bas pour participer à des manœuvres internationales. Car, comme l'écrit le DFAE, «sur le territoire suisse, les possibilités d’entraînement des Forces aériennes connaissent moult restrictions, liées notamment à la taille et au nombre des secteurs d’entraînement, aux limites d’altitude et de vitesse (peu d’entraînements supersoniques), aux horaires du service de vol et à l’intensité du trafic aérien civil au-dessus de la Suisse, ainsi qu’à la densité de la population qui impose de ne pas multiplier les nuisances sonores.» Bon, si c'est si compliqué de faire voler un avion de combat en Suisse, vous voulez vraiment en acheter des nouveaux? (MP)

Métro simple

«Les pickpockets dans le métro, souvent mineurs, souvent en bandes, souvent étrangers, quelle est la sanction efficace? Moi j'en ai une, a dit ce matin sur BFMTV Valérie Pécresse (Les Républicains): l'interdiction d'aller dans le métro et les gares.» Mais comment n'y avait-on pas pensé avant? Et ça marche aussi pour les braqueurs de banque. Si on leur interdit d'y pénétrer, ils ne pourront pas les dévaliser. Pécresse présidente! (MP)

Basket de ski

Selon «Le Parisien», le basketteur français Tony Parker va racheter une station de ski dans le Vercors, Côte 2000. Il va certainement vouloir en faire un endroit aussi huppé que Megève, pour n'accueillir que le haut du panier. (MP)

O pressé

Le tout nouveau secrétaire d’État français au Numérique se nomme Cédric O. Juste O (comme juste Juste). Un patronyme qui inspirera probablement la presse française. Qui doit déjà attendre le jour où un projet de loi du nouveau ministre sera balayé pour titrer: «O rage, O désespère». Ou: «Il pédale, O». Mais n’en rajoutons pas, O a dû subir des blagues plus ou moins drôles toute sa vie durant. Son nom de famille, apprend-on, lui vient de son père, Coréen d’origine. Pour être complet, ajoutons encore que Cédric O a une sœur, qui est députée suppléante: Delphine O – pétillante femme, paraît-il. (Pardon…) Renaud Michiels

Plein tube

À Sierre, le tunnel de Regrouillon est fermé à la circulation en raison de travaux d'entretien. On va retraînasser. (MP)

Rire, c'est bon pour la santé

Ce lundi, c'est aussi la Journée des médecins de famille. Un 1er avril! «Bonne nouvelle, vous êtes guéri. Non, je plaisante, poisson d'avril.» C'est particulier, l'humour médical. (MP)

Devine qui resquille

Les mauvais payeurs dans les transports publics ne vont pas être transportés de joie. On va désormais les ficher pour coincer plus facilement les récidivistes. Y a des têtes qui vont tomber comme dans un jeu de resquille. (MP)

(Le Matin)