Thomas Bläsi, député UDC et pharmacien à Genève, a présenté aujourd'hui une résolution à l'intention du Grand Conseil genevois, et plus loin du Parlement à Berne, afin d’intégrer dans la loi fédérale sur l'assurance de base la prise en charge des soins bucco-dentaires après un cancer.

Grosse détérioration

«On connaît les effets de la chimiothérapie comme la perte des cheveux, des poils, la fatigue. Mais on sait moins que les dents sont aussi très touchées par ces traitements». Pour sa démonstation, l'élu genevois a pris le cas de Bernadette Lapierre, collaboratrice à Léman bleu et comédienne. A 57 ans, elle a subi les traitements lourds qu'exigent la maladie et leurs effets secondaires: «Personnellement, mes dents se sont beaucoup détériorées», témoigne-t-elle.

La bouche affectée

«Il faut savoir que la chimiothérapie s’attaque aux cellules cancéreuses, explique l'élu pharmacien, mais peut aussi toucher les cellules normales, notamment celles de la bouche. Les effets concernent les dents, les gencives, les parois humides et souples de la bouche ainsi que les glandes qui produisent la salive».

Perte traumatisante

Actuellement, les caisses ne couvrent pas forcément les frais dentaires liées à un traitement contre le cancer ou alors les frais strictement nécessaires. Pourtant la perte ou la dégradation de la dentition est traumatisante pour les malades et coûteuse à réparer. Bernadette Lapierre estime que c'est aussi une question de priorité : «Quand on a la cancer, les assurances participent à l’achat d’’une perruque. En revanche, rien pour les dents. Ce n’est pas normal».

Eric Felley