Il y a une année, le deuxième mercredi de la session d'automne, Pierre Maudet s'inclinait au Palais fédéral face à Ignazio Cassis par 90 voix contre 125 au second tour. Après une brillante campagne, il avait donné une dimension nationale à sa personnalité politique. Une année plus tard, changement de décor, le Grand Conseil genevois s'apprête à lever son immunité et traitera une résolution lancée par la gauche demandant sa démission. Ce sera demain jeudi.

Certes, rien ni personne ne peut l'y obliger. Une page Facebook de soutien a été lancée: «Pierre, reste pour Genève». Mais à Berne, les élus ne donnent quasiment aucune chance à sa survie politique: «S'il arrive à tenir encore quelques semaines, il pourrait s'en sortir», note un très rare supporter. Mais pour un collègue: «Il pouvait peut-être s'en sortir, mais maintenant qu'il a la caution morale d'Eric Stauffer, ça lui vaut un ticket pour Exit.»

Pour un autre, Pierre Maudet demeure une exception: «Beaucoup auraient déjà démissionné à sa place, mais sa cote de popularité à Genève et ses compétences l'ont maintenu. Cela dit, il y a trop d'éléments qui s'additionnent pour empêcher qu'il s'en sorte, notamment autour de la gestion de l'aéroport.»

Dans un sondage «off »effectué parmi les parlementaires de tous bords, les avis convergent: «Il s'est enfoncé tout seul, résume une parlementaire. Sa participation à l'élection au Conseil fédéral, sa réélection au premier tour à Genève, sa présidence, tout cela a démultiplié son arrogance et ne lui a pas rendu service».

«Un alibi avec des complices»

Le fait qu'il ait organisé un mensonge avec d'autres personnes pour expliquer le financement de son voyage à Abu Dhabi est sans doute la faute la plus impardonnable: «C'est agir comme un délinquant qui monte un alibi avec des complices, relève un élu. Pour un magistrat, c'est prendre le risque incroyable que ceux-ci vous fassent chanter ensuite. C'est incompréhensible...» Ce à quoi ajoute un autre: «En faisant cela, il a perdu beaucoup de crédibilité. Est-ce qu'il peut encore s'exprimer devant des gens en leur disant qu'il faut être honnête ? Avant c'était lui le shérif... Cela paraît impossible de rester dans ces conditions.»

Enfin, un parlementaire se risque à un pronostic: «Je dis à certains qu'il ne sera plus conseiller d'Etat à Noël, mais on me dit que je suis naïf, il sera parti avant.» (Le Matin)