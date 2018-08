Le sacrifice est de taille. Pour vivre son rêve, Steve Schild va devoir renoncer à ce qu'il a de plus cher en ce monde.

Le Zurichois de 34 ans vient juste de se marier avec Corinna, la femme dont il partage la vie depuis 8 ans. Déjà parents d'une petite fille de 1 an et demi prénommée Elvira, le couple attend un second enfant pour février prochain.

Ils ont tout pour être heureux. Mais ils savent que ça ne durera pas. Depuis six ans, Steve Schild cultive très sérieusement un rêve pour lequel il est prêt à tout: partir vivre sur Mars.

«Le Matin» a rencontré Steve Schild en 2015, alors qu'il débutait son aventure

Sa vocation a pris un réel tournant lorsqu'il a été sélectionné pour participer au projet controversé Mars One qui prévoit d'envoyer 24 pionniers coloniser la planète rouge, sans billet de retour. Candidat parmi 100 finalistes, s'il fait partie des élus -et il en est certain- Steve Schild devra mourir sur Mars.

Se focaliser sur le présent

«Un jour, j'en ai conscience, je vais devoir dire adieu à mes enfants et à ma merveilleuse femme. Mais dans ce défi, la stabilité mentale est essentielle. Alors aujourd'hui, j'y pense à peine et nous essayons de profiter d'être ensemble ici et maintenant. Tous ces beaux moments sont autant de souvenirs et d'images que j'emporterai avec moi sur Mars et qui me rendront heureux là-bas», confie le jeune entrepreneur.

Mais à le croire, ce ne sont pas quelques dizaines de millions de kilomètres qui vont l'empêcher définitivement de communiquer avec sa famille. «Un satellite permettra une connexion entre les deux planètes, mais uniquement via des messages vidéo et pas des appels téléphoniques en direct», précise-t-il.

Le premier voyage qui devrait durer 7 mois était prévu pour 2024. Mais en raison de difficultés financières, il a été reporté à 2031. Pour le financer, la société britannico-néerlandaise Mars One compte entre autres sur des émissions de télévision et des investissements de sociétés privées à l'image de Phoenix Enterprise AG ou de InFin Innovative Finance AG.

Assurer sa vie de Martien

En attendant le jour J, les candidats s'entraînent ensemble pour assurer leurs nouvelles vies de Martiens. Car une fois sur place, ils devront trouver de l'eau, produire leur oxygène et cultiver leur propre nourriture. «Ces dernières années, nous avons eu le temps de mieux nous connaître et de vrais liens d'amitié sont nés entre les candidats», affirme Steve Schild.

Hormis des photos de famille, il y a un objet tout particulier que le jeune homme compte bien prendre avec lui: «un drapeau Suisse que je planterai dans le sol! Je pense que ce serait un honneur pour le pays si le premier Homme sur Mars était un Suisse.» (Le Matin)