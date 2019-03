Très franchement, Eric Stauffer aurait dû aller à l'UDC valaisanne. Même s'il n'aime pas trop le côté résolument xénophobe de ce parti, c'est «le» parti des transfuges du canton. En s'annonçant au PDC du Valais romand et en disant: «Je pense que je peux être une locomotive pour que les Valaisans se fassent entendre à Berne, je suis même à disposition pour compléter sa liste au National», Eric Stauffer fait preuve d'une méconnaissance totale du fonctionnement du parti auquel il veut adhérer.

Le président du PDC valaisan ad interim, Séphane Pillet d'Entremont, lui rappelle gentiment dans «Le Nouvelliste» que «quiconque arrive dans notre parti avec ce genre d’intentions doit bien comprendre que le PDCVr a des règles internes. Ce sont les sections locales puis de districts qui ont d’abord leur mot à dire. Tout le monde doit passer par ces différents échelons et les respecter».

C'est un héritage

On ne brusque pas le PDC valaisan, même et surtout avec une notoriété sulfureuse. On ne devient pas PDC d'un coup de baguette magique. C'est un héritage avec des racines profondes. On est PDC d'une famille, d'une commune, avant d'être celui d'un district, puis celui du canton. Aux élections, des tournus ancestraux doivent légitimer la répartition des places. Qui n'est pas passé dans ces rouages ne peut pas monter sur la scène pour faire le show et réclamer d'entrée une place sur la liste sacrée du Conseil national!

Le PDC valaisan est comme une fourmilière qui ne se laisse pas impressionner par les cris du loup. Elle continue de vivre à son rythme, la reine pond ses œufs et les soldats gardent les entrées. C'est la solidité de l'ensemble qui compte, le champion n'en est que l'émanation. Certes, le parti est dans une phase délicate. Après le retrait de Yannick Buttet, la retraite annoncée de Jean-René Fournier, l'ascension de Viola Amherd au Conseil fédéral, celle de Christophe Darbellay au Conseil d'Etat, il y a un trou derrière.

Le risque de perdre un siège à la Chambre du peuple est réel. Mais de là à offrir un billet en première classe pour Berne à un transfuge du MCG, il y a une impossibilité congénitale. On ne s'autoproclame pas «locomotive» au PDC valaisan, on attend que le train passe et on saute dedans après avoir attendu son tour. Ou on n'y monte jamais.

(Le Matin)