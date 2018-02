Le secrétariat d'Etat aux migrations explique la hausse des requérants d'asile géorgiens par la suppression, en 2017, de l'obligation de visa pour les ressortissants de ce pays du Caucase. Depuis, ceux-ci peuvent en effet se rendre pendant au maximum 90 jours dans les 26 pays européens de l'espace Schengen sans avoir besoin de visa. Or comme le nombre de requérants d'asile géorgiens a fortement augmenté depuis, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) envisage désormais de remettre en cause cette libéralisation des visas, selon «20 Minuten».

Selon la récente statistique du secrétariat d'Etat aux migrations, le nombre de demandes d'asile déposées par des Géorgiens a passé de 465 à 670, entre 2016 et 2017. Il s'agit-là d'une augmentation de 44%, écrit ce jeudi 20 Minuten, tout en précisant que, durant ce même laps de temps, aucune demande de ressortissants géorgiens n'a été acceptée.

Malgré cela, le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH) se dit inquiet. «Depuis que les Géorgiens n'ont plus besoin de visa pour se rendre en Europe, les demandes d'asile explosent en Suisse.» Selon lui, les chiffres de janvier 2018 sont particulièrement alarmants: «Environ 100 ressortissants géorgiens ont demandé l'asile dans notre pays. Si l'on extrapole, on arrive à plus de 1000 demandes pour toute l'année.» Il exige que la Suisse prenne des mesures. «Ce sont avant tout des réfugiés économiques qui viennent pour abuser de notre droit d'asile.» Le conseiller aux Etats PDC Pirmin Bischof se montre lui aussi préoccupé: «J'ai de la peine à m'imaginer que les Géorgiens soient persécutés et menacés chez eux.»

Denise Graf, d'Amnesty International, a un tout autre avis sur la question: «Il s'agit d'un phénomène passager. Dès qu'un certain nombre de requérants auront reçu une réponse négative, la tendance s'inversera à nouveau.» Elle rappelle par ailleurs qu'il est important de traiter chaque demande au cas par cas. «Si l'on considère la situation des droits de l'homme en Géorgie, certaines demandes d'asile de réfugiés politiques sont indéniablement justifiées.» Selon elle, des cas de torture ou d'abus par la police sont régulièrement signalés. (Le Matin)