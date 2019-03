«Il ne faut jamais se décourager quand on perd et ne pas croire que c'est arrivé quand on gagne». Pour la conseillère nationale Adèle Thorens (VErts/VD), en politique il faut gérer les passages à vide et les moments d'euphorie selon le principe de la durabilité.

Mais elle ne va pas bouder son plaisir. Le résultat des Verts ce weekend à Zurich est une source de satisfaction: «Depuis deux ans, depuis l'Accord de Paris, nous avons de bons résultats en Suisse et en Europe, mais ces résultats à Zurich sont particulièrement marqués. Nous ne nous attendions pas à revenir au Gouvernement. Ce qui est frappant, c'est l'ampleur.»

-S'il on en croit la tradition, les résultats des élections zurichoises de mars préfigurent les résultats des fédérales d'octobre. Vous allez cartonner ?

Je suis en politique depuis vingt ans... Je sais que rien n'est gagné quand cela va bien, de la même manière que rien n'est rien n'est perdu quand cela va mal. En 2007, nous avions de très bons résultats, puis en 2011 et 2015, nous avons perdu. Nous sommes écologistes par beau temps, comme c'est le cas en ce moment, et nous le sommes aussi par mauvais temps... Maintenant, bien sûr qu'on espère que cela va continuer jusqu'aux fédérales. D'ici là, il peut arriver des événements qui peuvent modifier la perception de la population. Mais cela ne change rien au fond de notre politique, de notre ligne.

Depuis les élections fédérales de 2015, les Verts talonnent le PLR dans leur progression en termes de sièges dans les parlements cantonaux et confirment leur rôle de favori pour les fédérales 2019.

Cela semble toutefois modifier la ligne de vos adversaires, du PLR notamment?

C'est un effet que nous avons déjà remarqué à plusieurs reprises. A chaque fois que nous progressons, d'autres partis se verdissent... En 2015, le président du PLR, Philipp Müller, disait que son parti allait se préoccuper d'environnement. J'attends des résultats, car les paroles ne changent rien à l'environnement. Compétence, expérience et conviction, c'est ça être Vert. La défense de l'environnement, c'est notre raison d'être depuis trente ans. Elle n'est pas opportuniste.

A Zurich, vous semblez plutôt progresser au détriment de l'UDC ?

La victoire des Verts en Europe et en Suisse tient à deux raisons: la défense de l'environnement et le rejet des populismes. Nous sommes un parti de dossiers, qui travaille à résoudre les problèmes. Nous cherchons des solutions, plutôt que de désigner des coupables. Depuis l'avènement de Trump, les élections au Brésil ou en Hongrie, une partie importante de la population prend conscience des dangers des populismes et des nationalismes. La progression des Verts et le recul de l'UDC sont ainsi liés. (Le Matin)