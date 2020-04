Craintes sur les prix des matières premières

Les matières premières sont une des préoccupations des fabricants suisses de chocolat. Pour Läderach, «l'approvisionnement en matières premières, notamment en emballages, est certainement plus difficile en ce moment.»



Camille Bloch assure disposer d'assez «de stocks de matières premières si les frontières devaient complètement fermer. L'approvisionnement des matières premières reste quand même une de nos préoccupations», selon sa responsable communication.



Chocolats Halba affirme de son côté que les matières premières sont suffisantes et qu'il n'y a pas de goulet d'étranglement. Pour ceux qui ont pu anticiper, la situation est aussi apaisée.



A la Chocolaterie Alexandre, «pour l'instant, les stocks sont assurés et nous avons eu la chance d'être livré en pistaches en février, qui est la matière première la plus compliquée à obtenir pour nous».



Mais «les coûts vont probablement augmenter suite à cette pandémie», selon le chocolatier Paul Alexandre. C'est aussi l'avis de la Société vaudoise et romande des patrons pâtissiers-confiseurs, chocolatiers, glaciers. Ses membres «pensent que les prix vont augmenter par la suite».



«Dans les pays producteurs de cacao (Côte d'Ivoire, Ghana), si la récolte est réduite à cause du coronavirus, cela pourrait entraîner une hausse des prix», a abondé Confiserie Bachmann.