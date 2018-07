EDITO - La mauvais foi de la Suisse profonde

En février 2014, la Suisse a voté à une très courte majorité en faveur de l’initiative «Contre l’immigration de masse». Le vote des cantons de la Suisse centrale a été déterminant. Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald, Lucerne et Glaris ont fait basculer le résultat. La suite, on la connaît, après moult péripéties, le Parlement a choisi d’appliquer l’initiative de manière light. Depuis le 1er juillet, en cas de chômage de plus de 8%, la loi impose aux employeurs de déclarer les postes vacants pour favoriser le recrutement de la main-d’œuvre indigène.



Il est piquant de constater que ces cantons se plaignent aujourd’hui d’être persécutés par cette loi, qui oblige leurs paysans et restaurateurs à passer par l’ORP. Et, bien entendu, c’est la faute des Romands, qui font monter la moyenne du taux de chômage, qui plus est avec des saisonniers étrangers…



Ces cantons vertueux et modèles oublient trop souvent qu’ils vivent bien protégés au cœur de la Suisse, elle-même au cœur de l’Europe. Tant mieux pour eux si des barrières de montagnes les protègent des migrations qui bousculent le monde, mais qu’ils ne viennent pas juger de haut et de loin les réalités économiques des autres cantons qui vivent aux frontières.



Si aujourd’hui les paysans ou les hôteliers de Schwytz doivent aller déclarer à l’ORP leurs postes vacants, ils n’ont qu’à se souvenir de ce qu’ils ont voté en 2014 et admettre qu’ils récoltent ce qu’ils ont semé, cette idéologie de la «préférence nationale». Les cantons romands, eux, avaient tous voté non.



Eric Felley