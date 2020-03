L'épidémie de Covid-19 continue sa progression soutenue en Suisse. L'OFSP a annoncé vendredi 1390 nouveaux cas confirmés en 24 heures, portant le total à 12'161. La barre des 200 décès est désormais franchie.

«Depuis le premier cas de Covid-19 confirmé en laboratoire le 24 février, le nombre de cas n'a cessé d'augmenter», relève l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans son point de la situation quotidien. Jeudi, la progression par rapport à la veille avait été d'environ 1000 cas.

L'OFSP donne aussi désormais chaque jour le nombre de tests effectués. A ce jour, 97'012 tests ont été réalisés, dont 12% étaient positifs. Un taux stable ces derniers jours.

L'OFSP annonce désormais un bilan de 197 personnes décédées des suites de la maladie. Un décompte effectué par Keystone-ATS sur la base des indications des cantons s'établit à au moins 206.

Hommes plus en danger

Le Covid-19 est davantage fatal à la population masculine. 61% des personnes décédées sont des hommes. Chez les adultes, les hommes à partir de 60 ans sont davantage touchés que les femmes, alors que ces dernières le sont davantage en dessous de 50 ans. L'âge médian des malades se situe à 52 ans (50% sont plus jeunes, 50% plus âgés).

Si la maladie est potentiellement dangereuse également pour les plus jeunes, la moitié des personnes qui n'ont pas survécu étaient âgées de plus de 83 ans.

Suisse romande plus touchée

Les cantons du Tessin (473,8 cas par 100'000 habitants), de Vaud (334,2) et de Bâle-Ville (309,6) restent les plus touchés par l'épidémie. Genève enregistre 250,5 cas par 100'000 habitants. Le Valais 211,9, Le Jura 134,8, Neuchâtel 130,6 et Fribourg 102,3. L'incidence, qui est plus forte en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, tombe par exemple à 63,5 dans le canton de Berne.

Neuf nouveaux décès ont été annoncés vendredi par les autorités tessinoises, portant le bilan dans le canton à 76. Les nouveaux cas sont au nombre de 287, pour un total de 1688 cas positifs au Covid-19 depuis le 25 février dernier au sud des Alpes.

Pas moins de 386 personnes sont actuellement hospitalisées des suites de la maladie dans les établissements cantonaux, dont 61 se trouvent aux soins intensifs. (ats/nxp)