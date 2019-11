Près de 17'500 cinéphiles se sont rendus durant six jours au 23e Festival international du court-métrage de Winterthour (ZH). Le jury a primé deux films français. Un drame sociétal joué par des comédiens amateurs a remporté la compétition suisse.

Le Grand Prix revient à «Bab Sebta» (France/Maroc) de Randa Maroufi, que le jury qualifie de «film montrant une forte prise de position politique», soulignent les organisateurs dimanche dans un communiqué. La réalisatrice «remet en question l'idéologie des frontières et la rhétorique toxique de la politique migratoire».

Le prix d'encouragement revient à «Automne malade / Autumn III» (France) de Lola Cambourieu et Yann Berlier. Ce film illustre le chemin qui mène à la découverte de soi.

Quant au jury de la compétition suisse, il a primé parmi les 17 courts métrages en course «22:47 Linie 34» de Michael Karrer. Un film «ultra-contemporain» que le jury a décrit comme «très réaliste, avec des détails très justement observés».

Enfin, le public a donné sa préférence au film grec «Postcards from the End of The World» de Konstantinos Antonopoulos. (ats/nxp)