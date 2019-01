La nuit dernière, entre 40 et 70 centimètres de neige fraîche sont à nouveau tombés par endroit en Suisse. Du coup, dans certains endroits, on enregistre désormais cinq mètres d'or blanc, du jamais vu. «C'est extraordinaire», souligne MeteoNews.

Ainsi à Arosa (GR), on estime que la couche de neige atteint désormais 2 mètres, un chiffre jamais atteint en 70 ans de mesures. Dans certaines régions, on enregistre même deux fois plus de flocons que d'habitude. Du coup, le danger d'avalanches reste très important. Il peut se déclencher des coulées spontanées de grande ampleur dans de nombreux endroits, selon 20 Minuten.

Enfant indemne après une chute

La neige a peut-être sauvé la vie d'un enfant de 4 ans et demi, tombé d'un balcon situé au troisième étage d'un immeuble à Näfels (GL). Le garçonnet est sorti indemne de sa chute d'environ sept mètres sur la pelouse enneigée.

L'accident est survenu lundi après-midi dans un immeuble locatif. Pour des raisons inconnues, l'enfant a grimpé sur la balustrade du balcon d'un appartement avant de perdre l'équilibre et de tomber au sol, trois étages plus bas. Le garçonnet était conscient après sa chute. Il a, tout de même, été héliporté à l'hôpital pour un contrôle. Il y a passé la nuit sous observation. Selon les premières analyses, le petit miraculé ne souffre d'aucune blessure, indique mardi la police glaronnaise.

Mort et trafic perturbé

Pour rappel, un homme est mort et au moins cinq autres ont été blessés dans les avalanches survenues depuis dimanche dans les Alpes suisses. Deux patrouilleurs occupés à des travaux de minage ont été emportés par une avalanche lundi à la mi-journée aux Porte du Soleil (VS). L'un d'eux, un Suisse de 24 ans habitant le Bas-Valais, est décédé. L'autre est indemne. Les deux hommes évoluaient dans le secteur des Crosets quand une coulée s'est déclenchée à 1970 mètres d'altitude.

En Valais toujours, deux skieurs ont été emportés par une vague blanche lundi sur le domaine skiable de Crans-Montana (VS). Ils évoluaient hors des pistes balisées. Ils ont pu se dégager par leurs propres moyens et ne souffrent d'aucune blessure. Une autre avalanche a été déclenchée par trois skieurs hors-piste lundi matin à Bellegarde (FR) et un homme a été enseveli. Là aussi, plus de peur que de mal: il a été dégagé par les secours et héliporté par la Rega vers un hôpital.

Plusieurs routes et des lignes de chemin de fer ont été fermées au trafic. La Vallée de Conches (VS) est inaccessible à partir de Niederwald, ni par le train ni par la route. Le Lötschental se trouve dans la même situation à cause de la fermeture de la route entre Steg et Goppenstein. L'accès au tunnel du Grand St-Bernard (VS/I) est interdit aux semi-remorques et poids-lourds avec remorque en raison de l'enneigement.