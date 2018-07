Fifres et tambours

Près de 50'000 visiteurs ont afflué à Bulle (FR) de jeudi à dimanche pour la 27e édition de la Fête fédérale des tambours, fifres et clairons (FFTF). Le comité d'organisation se réjouit de cette affluence et de la qualité des prestations musicales.

2800 musiciens

Les concours ont été de haute volée et les jurés ont relevé la qualité exceptionnelle des prestations, soulignent les organisateurs dans un communiqué. Au total, 2800 musiciens (800 participants individuels et plus d'une centaine de groupes) ont participé à la fête, organisée par la société la Gruvia.

Dimanche matin, Stefan Freiermuth, de Ryburg (AG), a été sacré roi de la Fête dans la catégorie tambour, devant notamment le président de la Confédération, Alain Berset, et le président du Conseil National, Dominique de Buman. Dans la catégorie fifre, c'est la Bâloise Romana Cahenzli qui a été sacrée.

Défilé matutinal

En marge des concours, le Morgenstreich a fait se lever plusieurs centaines de personnes dimanche matin et fait vibrer les ruelles du centre-ville des 04h00 du matin. Dans l'après-midi, un grand cortège, formé de 120 sociétés, a traversé le chef-lieu gruérien sous un soleil de plomb.

Le Gruyère Tattoo, créé pour l'occasion, a pour sa part été joué quatre fois sur cinq à guichets fermés. Il a attiré près de 8000 spectateurs. Aucun problème majeur n'est à signaler en matière de sécurité pour cette quatrième FFTF organisée en terres romandes. La Fête fédérale des tambours, fifres et clairons a lieu tous les quatre ans. La 28e édition aura lieu en 2022. Son organisateur doit encore être désigné. (ats/nxp)