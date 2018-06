La 49e édition d'Art Basel a fermé ses portes dimanche. La manifestation a attiré 95'000 personnes en six jours, une affluence comparable à celle de l'an dernier, selon les organisateurs, qui évoquent un «grand succès».

4000 artistes

Quelque 290 galeries de 35 pays étaient présentes. On pouvait y voir et acheter peintures, dessins, sculptures, installations, photographies et vidéos de 4000 artistes.

Des collectionneurs privés de plus d'une centaine de pays ont participé à la foire, de même que des représentants de 400 musées et institutions, précisent les organisateurs dimanche dans un communiqué. A Art Basel, mardi et mercredi sont les «Private Days» réservés à un public choisi, tandis que la manifestation est ouverte à tout un chacun de jeudi à dimanche.

Juteux marché

En Suisse, le marché de l'art a atteint une valeur de 1,2 milliard de dollars l'année dernière. Cela représente une part de 2% sur un total de 63,7 milliards à l'échelle mondiale. Sachant que le marché est concentré à hauteur de 83% sur trois pays - Etats-Unis, Chine et Royaume-Uni -, la place helvétique est significative. (ats/nxp)