Les sourdes se mobilisent

Les femmes sourdes se mobilisent en vue de la grève des femmes du 14 juin où elles tiennent à être visibles: banderoles, t-shirts et création d'un nouveau signe pour la lutte féministe.



Des groupes de femmes sourdes de Lausanne, Zurich et St-Gall ont aussi adapté le logo de la manifestation au turquoise de la surdité, indique mardi la Fédération suisse des sourds. Celle-ci rappelle par ailleurs que les femmes sourdes sont doublement victimes de discrimination.



Tout comme les autres femmes, elles sont moins bien rémunérées, n'ont pas les mêmes chances dans leur carrière, assument en grande partie les tâches domestiques et sont la cible de violences physiques et sexuelles.