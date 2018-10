La caisse d'assurance maladie KPT/CPT a trouvé le slogan qui tue... Chaque année un peu plus, mais pas forcément de celui qui dit. A votre bon cœur les assurés!

Eric Felley

Les Bernois restent allergiques à la vitesse

La Ville de Zurich a organisé cette année le premier grand Prix de Formule E autorisé en Suisse. Mais la course de voitures électriques a peu enthousiasmé les Zurichois, qui ne sont pas chauds bouillants pour recommencer en 2019. Ainsi les organisateurs ont approché la ville de Berne, dont la Municipalité a été séduite à l'idée faire tourner les bolides autour de la Fosse aux ours en mettant en avant la mobilité du futur. Quelle idée! Les habitants, mis devant le fait accompli, se rebiffent devant le montage et le démontage d'un circuit qui va provoquer des nuisances pendant deux semaines. Mais surtout, les Bernois n'entendent pas se passionner pour une course de vitesse contraire à leur lenteur naturelle.

Eric Felley

C’est le même que le même

Dans son édition du jour, pour une bien triste histoire, la «Tribune de Genève» a une légende qu’on se permettra de qualifier de collector. La voici, avec l’image:

«L’animal en question était de la même race que le chien ci-dessus»... Morale? Les journalistes doivent se méfier des répétitions comme de la traque des répétitions… (Quant à la race du chien, si vous voulez vraiment savoir, il s’agit d’un marcheur blanc.)

Renaud Michiels

C’est la débandade

64% des Français disent avoir déjà souffert au moins une fois dans leur vie d’un problème d’érection, selon un sondage Ifop réalisé pour le portail My-Pharma.info. Selon cette même enquête, 59% des femmes disent avoir eu un partenaire ayant des soucis érectiles. 64% et 59%? Y’a un truc qui ne colle pas, non? Ça voudrait dire que 5% des femmes auraient eu un partenaire mou du genou et d’ailleurs sans s’en rendre compte? Disons que ce ne sont pas de grandes sensibles…

Renaud Michiels

Ségrégation chez les cacas

«Ollon traquera les mégots, pas les beuzes de vaches», titre 24 heures. Les élus vaudois ont en effet décidé de sévir contre les souillures qui salopent le domaine public. Des prunes sont prévues pour les mégots. Et il est également interdit d’uriner ou de déféquer dans les rues pour les humains, les chiens, les rhinocéros, les macaques à queue de lion ou les loutres. Mais comme cette interdiction est incompatible avec la tradition de la montée à l’alpage, il a été décidé que les «troupeaux et chevaux» échappent à l’interdiction et ont donc le droit de se lâcher. Mais cette formulation pourrait mener à de méchants casse-tête. Ainsi, un groupe d’hommes avinés pissant de concert peut-il prétendre constituer un troupeau? Mais bon, heureusement, l’autre volet est clair: si une loutre tabagique ou un rhino nicotinophages balance son mégot à Ollon, l'animal sera amendé. Idem pour les minicrustacés nommés les cyclops. Ces derniers risquent même six prunes à la fois.

Renaud Michiels

De Winkelried à Wicki

Le conseiller aux Etats de Nidwald Hans Wicki (PLR/NW) devrait déclarer son intention de concourir pour la succession de Johann Schneider-Ammann ce mercredi. Comme tous les gens de cette région, c'est un homme courageux, qui va se lancer contre Karin Keller-Sutter (PLR/SG) archifavorite de la couronne. C'est d'ailleurs de là que vient le héros légendaire, Arnold Winkelried, qui se jeta sur les premières lignes des Habsbourgeois lors de la bataille de Sempach en 1386, disant aux autres: «Kümmere dich um meine Frau und meine Kinder» («Prenez soin de ma femme et de mes enfants»). On trouve d'ailleurs sa statue à Stans, où se tiendra la conférence de presse d'Hans Wicki, qui va changer de nom pour l'occasion: Hans Wickienried.

Eric Felley

Devient fonctionnaire, qu’ils disaient

Le tout nouveau ministre de l’Intérieur français Christophe Castaner a salué ce mardi l’«énergie» des fonctionnaires de son ministère. «Elle sera Mesdames, Messieurs à votre service chaque jour, 24h sur 24, sans repos, sans attente, sans perte de temps parce que la sécurité de nos concitoyens implique cet engagement total», a-t-il balancé. Pas de repos? 24h sur 24? Nos voisins n’ont aucun sens de la mesure: ils passent d’un jour à l’autre des 35 heures à l’esclavagisme... Ce qui donne en résumé un slogan encore plus fort que celui de Sarko en 2007:

Renaud Michiels

(Le Matin)