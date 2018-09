Le conseiller fédéral Alain Berset a annoncé ce matin une maîtrise de la hausse des primes moyennes en Suisse, mais toutes les régions n'en profitent pas de la même manière. Si l'augmentation globale pour 2019 – toutes primes confondues (adultes, jeunes adultes et enfants) – est de 1,2%, celle pour un adulte valaisan sera tout de même de 4,6%, soit la plus forte du pays. Les adultes des autres cantons romands sont tous en-dessus de la moyenne avec Neuchâtel (4,4%), le Jura (3,7%), Vaud (3%), Genève (2,3%) et Fribourg (2%).

Ces mêmes augmentations se retrouvent aussi sur la prime enfant et en partie sur les réductions pour les primes de jeunes adultes. Ainsi le Valais ne verra leurs primes diminuer que de 10,3% et Genève de 14 % contre 15,6% pour la moyenne suisse. Le chef du Département fédéral de l'intérieur n'a pas donné d'explications précises sur cette moins bonne situation pour les assurés romands en 2019: «Cela dépend de la structure des coûts, du secteur hospitalier, du nombre de médecins...»

L'Etat de Vaud a réagi à ces augmentations: «Toutes catégories d’âges confondues et en incluant tous les modèles d’assurance et l’ensemble des franchises à option, la hausse moyenne vaudoise de l’assurance obligatoire des soins se monte à +1.8% en 2019». Il estime que l'écart de 0,6% avec la moyenne suisse est «incompréhensible, quand on sait que l’augmentation des coûts est actuellement plus faible dans le canton de Vaud que dans l’ensemble de la Suisse. La hausse relativement importante appliquée par Assura sur les primes des adultes de la région 1 pourrait expliquer cet écart qui ne correspond pas à la réalité de l’évolution des dépenses de soins dans le canton».

eric.felley@lematin.ch

(Le Matin)