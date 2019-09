En cette année électorale, l'augmentation historique de 0,2% en moyenne des primes maladies pour 2020 restera dans les annales. Mais, comme l'a précisé Alain Berset: «Ce n'est pas la fin de l'histoire». De loin pas. En vingt ans d'assurance obligatoire, ce modeste 0.2 % ne fait guère baisser la moyenne des 3,8% d'augmentation annuelle.

Question de volonté politique

Mais il faut rendre grâce au ministre de la Santé, qui récolte les fruits de sa ténacité après huit ans. Il a fait ce qui est en son pouvoir pour trouver des économies sur les médicaments et les tarifs médicaux. Sur son chemin, il n'a pas trouvé que des bonnes volontés: «Il faut le soutien du Parlement pour introduire chaque année de nouvelles mesures, prévient-il. Si on ne fait rien, cela repart à la hausse. C'est une question de volonté politique».

Le double en 2040 ?

C'est aussi une question économique. Il y a deux ans, les spécialistes du Credit Suisse ont estimé que les dépenses de santé sont susceptibles d'augmenter de plus de 3% par an jusqu'en 2040. Elles devraient alors représenter près de 15% de la performance économique de la Suisse, contre 11% aujourd'hui. «Dans ce scénario, les primes d'assurance maladie moyennes par habitant vont presque doubler», ont-ils averti.

Un complot tacite

Si les banquiers le disent, il faut les prendre au sérieux. Depuis des années, le domaine de la santé est atteint d'une pathologie incurable: la fuite en avant. Chacun se sert en regardant l'autre se servir. La santé est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'argent en jeu, chaque année un peu plus, et tout le monde veut sa part du gâteau. Ici réside une forme de complot tacite entre beaucoup d'acteurs que l'on retrouve au Parlement.

Multiples casquettes

A Berne, il est de plus en plus insupportable de voir des parlementaires qui ont de multiples casquettes dans le domaine de la santé. Ils représentent d'un côté des assureurs, censés être les garants du contrôle des coûts, et de l'autre des prestataires de services ou de soins ou des cliniques privés. Ces personnes finalement se neutralisent en s'accommodant d'une croissance des résultats pour les sociétés qu'elles représentent. C'est le paradoxe de base: plus les gens paient de primes, meilleures sont les affaires.

Une politique qui reste fragile

Pour l'économie, une croissance de 0,2% des primes (donc des coûts) ne représente qu'une petite pause, qui doit rassurer l'opinion. Au fond, chacun s'attend dans les années à venir à ce que la courbe des primes rejoigne les prévisions bancaires. Pour Alain Berset, ce sera un défi que de les faire mentir. Enfin, lui-même ne sera pas toujours là pour montrer l'exemple et répondre aux soucis des assurés. Il se pourrait, hélas, que son successeur n'ait pas la même politique.

Eric Felley