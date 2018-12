Visite royale sur sol helvétique! Le Palais de Kensington a annoncé mercredi soir sur Twitter que le prince William se rendra à Davos (GR) en janvier prochain afin de participer au Forum économique mondial (WEF). Le rassemblement aura lieu du 22 au 25 janvier.

The Duke of Cambridge will take part in a conversation with Sir David Attenborough on-stage next month at the 2019 World Economic Forum in @Davos. pic.twitter.com/yZCh1y9JsW