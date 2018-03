La justice saint-galloise a tranché jeudi dans l'affaire d'abus sexuel impliquant Sara, 31 ans, et F., 53 ans. La Suissesse et l'Allemand comparaissaient depuis la semaine dernière devant le Tribunal d'arrondissement de Saint-Gall pour des faits particulièrement sombres. La trentenaire était en effet accusé d'avoir éduqué sa fille, âgée de 5 ans au moment des faits, afin qu'elle devienne un jour l'esclave sexuelle du quinquagénaire.

Au cours de cette «éducation», la victime avait dû apprendre à se masturber, effectuer des actes d'ordre sexuel sur sa mère et utiliser des vibromasseurs. Interrogée la semaine passée par les juges, Sara avait même avoué qu'elle souhaitait que son enfant soit un jour dépucelée par l'Allemand, écrit «20 Minuten».

Jugement pas entré en force

La mère a finalement été condamnée ce jeudi à 4 ans et 3 mois de prison pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, pornographie illégale et violations du devoir d'assistance ou d'éducation. Une mesure ambulatoire a par ailleurs été ordonnée par les juges.

Pendant les dix prochaines années, elle ne pourra par ailleurs pas exercer de métier ou d'activité si cela implique d'être en contact régulier avec des mineurs. P., qu'elle considérait comme son «maître», a quant à lui écopé de 5 ans de prison pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, incitation à des actes d'ordre sexuel avec un enfant et pornographie illégale. Tout comme Sara, une mesure ambulatoire a été ordonnée contre lui. Il ne pourra pas non plus être en contact régulier avec des mineurs pendant dix ans.

Le jugement n'est pas encore entré en force.

(Le Matin)