On pouvait enfin siroter trois ou quatre expressos par jour sans craindre pour sa santé. L’année 2017 a en effet été celle de la réhabilitation du café. Alors qu’il avait jusque-là mauvaise presse dans le monde médical, sa consommation – à dose raisonnable – est désormais reconnue comme bénéfique. Selon une étude parue dans le British Medical Journal, le breuvage contribuerait à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de démence et de certains cancers. Il augmenterait même l’espérance de vie. Mais dépêchons-nous d’en profiter, car il pourrait bien se faire rare d’ici quelques décennies.

Chaleur et abeilles

Des scientifiques du monde entier se sont réunis pour étudier l’impact du changement climatique sur la caféiculture en effectuant des modélisations pour le cas de l’Amérique latine, dont est issue plus de 80% de la production d’arabica mondiale. Selon leurs estimations, d’ici à 2050, les surfaces de production de café vont diminuer de 73 à 88% selon les scénarios.

En cause: non seulement l’augmentation des températures, les variations de précipitations et les événements météorologiques extrêmes, mais aussi les abeilles, dont les espèces seront moins variées. Et la déforestation n’aidera pas, puisque nombre de pollinisateurs dépendent de cet environnement pour survivre.

La période 2016-2017 a pourtant vu la production de café atteindre des records, avec plus de 160 millions de sacs (de 60 kg). «Des chiffres surtout liés à l’amélioration des techniques agricoles et des fertilisants au Vietnam et au Brésil», affirme un négociant en café, qui souligne que la production est au contraire en baisse dans d’autres pays, notamment en raison du réchauffement et de l’urbanisation.

Le retour de la chicorée?

Pas d’inquiétude pourtant du côté des Cafés Trottet: «En ce qui nous concerne, nous commercialisons des cafés d’altitude, issus de zones qui ont beaucoup de marge avant de devenir trop chaudes pour cette culture, explique le directeur. Et peut-être que dans les régions plus basses, les arbres à café vont réussir à s’adapter au futur climat.»

Quant à Philippe Carasso, directeur de la maison éponyme, il n’exclut pas que le réchauffement rende certaines régions, jusqu’ici trop froides, aptes à produire du café. Pourquoi pas l’Italie? «Mais dans l’hypothèse inverse, il est possible que le café redevienne un produit de luxe, reconnaît le torréfacteur. Et que les gens se remettent à la chicorée.» (Le Matin)