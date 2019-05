La jeune pousse biennoise Optimo Medical a décroché le Prix Pionnier 2019, doté de 100'000 francs. Fondée en 2015, l'entreprise a développé un logiciel qui aide les chirurgiens à planifier des opérations de la cataracte de manière individualisée.

L'outil a été mis au point avec des hautes écoles suisses et internationales et des spécialistes de la chirurgie des yeux, ont communiqué mardi la fondation du parc technologique de Zurich Technopark et la Banque cantonale zurichoise, derrière le prix. Le logiciel a été mis sur le marché européen en mars 2018.

Concrètement, cette technologie permet de simuler la cataracte du patient sur ordinateur. Le chirurgien peut alors effectuer une opération virtuelle sur une réplique exacte de l'oeil avant la «vraie» intervention et maîtriser au mieux tous les paramètres, avec de meilleurs résultats à la clé.

Intervention courante

L'opération de la cataracte est l'une des interventions chirurgicales les plus courantes.

Plus de 50'000 personnes sont opérées chaque jour dans le monde et 60'000 à 70'000 par an en Suisse.

Deux autres sociétés ont été distinguées. Les start-ups 9t labs et Dicronis, toutes deux basées à Zurich, reçoivent chacune 10'000 francs. La première a mis au point un produit pour mesurer l'activité lymphatique, tandis que Dicronis a conçu une imprimante 3D pouvant fabriquer des composants en carbone. (ats/nxp)