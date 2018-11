Deux Bernoises et un Argovien ont été récompensés cette année par le prix Sana pour leur engagement en faveur de la santé et la qualité de vie. Cette distinction, qui leur a été remise samedi à Lucerne, est dotée de 30'000 francs au total.

Le prix, décerné depuis 2011 par la Fondation Sana, est destiné aux personnes qui contribuent au quotidien et à titre non lucratif à aider les personnes malades. Christiana Colliard, 53 ans, a créé un groupe à Niederwangen (BE) pour des enfants et des jeunes traumatisés.

Yvonne Mettauer, de Niederbipp (BE), âgée de 43 ans, s'est elle investie dans l'association Swiss Help Dogs qui soutient les personnes dépendantes de chiens guide. Heinz Keller, 62 ans, s'occupe quant à lui de la conciergerie d'un centre pour handicapés à Strengelbach (AG). Durant son temps libre, il donne des entraînements à l'équipe de football du centre. (ats/nxp)