Introduire un instrument pour remédier à la cherté des magazines étrangers en Suisse reviendrait à réglementer le prix des revues, estime la commission de l'économie du Conseil des Etats. Par 10 voix contre 3, elle propose le rejet d'une motion en ce sens du National.

Le texte demande au Conseil fédéral de trouver, conjointement avec la Commission de la concurrence (Comco) et le Surveillant des prix, un instrument contre les différences exagérées des prix des revues en Suisse et à l'étranger. La solution devra être la plus efficace et la plus simple possible, sans complications administratives.

Pour la majorité de la commission, cette requête est problématique dans un système libéral, ont indiqué mercredi les services du Parlement. Le système actuel permet aux kiosques de retourner les revues non vendues, ce qui favorise une offre diversifiée dans l'ensemble de la Suisse.

La minorité estime pour sa part que les différences de prix sont si élevées qu'on ne peut pas invoquer la différence de coûts pour l'expliquer. Cet argument «exploite de manière abusive le pouvoir d'achat du consommateur suisse», selon elle. (ats/nxp)