Les autorités biennoises communiquent aujourd'hui qu'«à l’occasion des contrôles des infrastructures organisés par les copropriétaires dans le cadre des cinq ans de garantie», il est apparu que certaines soudures sur les poutres de la charpente métallique du toit de la place publique présentent «en des endroits localisés» des anomalies nécessitant une expertise plus approfondie, «laquelle déterminera quelles corrections sont nécessaires».

Par précaution, la place publique a été fermée provisoirement au public, aujourd'hui à midi. L’accès au stade de foot et à la patinoire, ainsi qu’aux cinémas, bowling et restaurants est garanti par les entrées latérales et intérieures.

Pas connue

«La durée exacte de la fermeture n’est pas encore connue et dépendra de l’avancement des travaux», indique le vice-chancelier Julien Steiner. Sitôt les anomalies constatées, les copropriétaires, (Ville de Bienne et Innoland S.A.) ont immédiatement informé l’entreprise HRS Real Estate AG, qui a assuré la construction de la Tissot Arena.

Le constructeur a été sommé de prendre «le plus vite possible» les mesures nécessaires pour permettre une réouverture de la place publique. Les infrastructures de la Tissot Arena sont encore sous garantie et les frais inhérents aux réparations devront être pris en charge HRS Real Estate AG. (Le Matin)