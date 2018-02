Un homme dans la force de l’âge, grisonnant, avec l’inscription: «J’enseigne. Je suis fier de mon nouveau métier. José, 47 ans.» Vous avez peut-être vu cette affiche dans les gares vaudoises ou même sur les réseaux sociaux.

En prévision de la pénurie d’enseignants qui s’annonce ces prochaines années, la Haute École pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) lance pour la première fois une campagne de publicité dans la sphère publique. Et pour mettre toutes les chances de son côté, elle mise notamment sur les reconversions professionnelles.

Retrouver du sens au travail

Une stratégie qui peut étonner. Le métier d’enseignant ne passe pas exactement pour un job tranquille, comme le confirme Jean-Marc Haller, secrétaire général du Syndicat des enseignants romands (SER): «Deux enseignants sur trois en Suisse romande trouvent leur activité stressante, et plus de la moitié se disent devoir tenir le coup. Nous avons un vrai souci par rapport à la santé des enseignants.» Reste que sur les 2700 étudiants à la HEP, 250 ont actuellement plus de 40 ans.

Qu’est-ce qui pousse les travailleurs à se reconvertir dans cette branche? Pour Cyril Petitpierre, directeur de la formation de la HEP Vaud, il s’agirait là d’un phénomène social. «Certains se disent que leur métier n’existera peut-être plus dans 20 ans, suite aux évolutions technologiques. D’autres viennent de métiers soit très techniques, soit exposés à une pression constante en termes de productivité. Ils nous confient souvent qu’ils ont besoin de retrouver du sens à leur travail», explique-t-il. Leur expérience professionnelle apporterait une plus-value qualitative pour leur enseignement. Et puis il y a, selon Jean-Marc Haller, ceux qui découvrent au travers de leur profession un goût pour la transmission.

«Le métier d’enseignant est difficile certes, mais il n’en perd pas son attractivité. Nous ne voyons pas d’étudiants qui sortent de la HEP déjà déprimés par le travail qui les attend», défend Cyril Petitpierre.

Admissions sur dossier

Si la campagne de publicité cible en partie les «seniors», ce n’est pas la première action dans ce sens. Depuis trois ans, la HEP facilite l’admission des candidats de plus de 30 ans avec ses «admissions sur dossier» pour leur faciliter l’entrée en première année de bachelor pour le primaire. Elle a aussi mis en place depuis cette même période la «validation des acquis de l’expérience (VAE)» pour le primaire et le secondaire 1. Et depuis 10 ans les étudiants ont la possibilité de doubler la durée de leur formation pour pouvoir travailler en parallèle.

La HEP anticipe ainsi les départs à la retraite des enseignants et la croissance démographique à venir. «La HEP Vaud a déjà connu une forte augmentation du nombre d’étudiants depuis 10 ans, où on est passé de 1050 à 2700 étudiants. Mais nous devons atteindre le quota de 3200 étudiants d’ici à 2022 pour répondre aux besoins de l’école vaudoise», relève Cyril Petitpierre. Pour cela, l’école a choisi une campagne d’un mois, pendant la période des inscriptions à la HEP, dont le coût se chiffre à quelques milliers de francs. Un prix modique selon le directeur de la formation.

Masculiniser la profession

Au-delà d’augmenter le nombre de professeurs, la HEP souhaiterait masculiniser la profession. «On avait 5% d’hommes en 2007, on en a 15% aujourd’hui dans le bachelor en enseignement primaire. Nous aimerions tendre vers une mixité parfaite», conclut Cyril Petitpierre. (Le Matin)